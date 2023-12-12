Дума приняла закон, закрепляющий традиционные ценности в системе образования

Разработчики отметили, что речь идет не об абстрактном гуманизме в качестве основы государственной политики в сфере образования, а о гуманизме, соответствующем традиционным российским духовно-нравственным ценностям

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, определяющий гуманистический характер образования в РФ в соответствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Документ внесли на рассмотрение палаты депутаты разных фракций во главе с председателем думского комитета по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым в сентябре этого года. Изменения вносятся в закон "Об образовании в РФ". В частности, разработчики уточняют в законе принцип гуманистического характера образования. При этом подчеркивается, что речь идет не об абстрактном гуманизме в качестве основы государственной политики в сфере образования, а о гуманизме, соответствующем традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

Депутаты уточнили, что инициатива разработана в целях обеспечения четкого конституционного целеполагания системы образования РФ, консолидации усилий государства и общества на ее развитии в соответствии с общенациональными интересами, повышения доверия к мерам, предпринимаемым для такого развития. За основу был взят указ президента РФ Владимира Путина от 9 ноября 2022 года, в котором говорится, что методы воспитания и образования детей по сохранению и укреплению традиционных ценностей рассматриваются в качестве необходимого условия национальной идентичности.

Поправки ко второму чтению устанавливают, что педагоги обязаны формировать у обучающихся "чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению". Также их обязанности подразумевают формирование у детей взаимного уважения, бережного отношение к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации.

Авторы убеждены, что изменения "послужат укреплению ценностных основ образования как важнейшего фактора прогрессивного развития суверенной государственности России посредством наиболее полного раскрытия духовно-нравственного, культурного и интеллектуального потенциала российского многонационального народа".