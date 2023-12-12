В Кронштадте планируют разрабатывать собственные развлекательные медиапроекты для детей

По словам руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксении Шойгу, в 2024 году планируется провести первый летний детский фестиваль

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Туристско-рекреационный кластер "Остров фортов" в Кронштадте и группа компаний "Рики" будут вместе создавать детские медиа и событийные проекты, сообщила пресс-служба "Острова фортов".

"Потребности детей и молодежи учитываются как в создании каждого объекта кластера, так и в регулярно проходящих событийных мероприятиях, которых с открытием Музея военно-морской славы стало еще больше. Сотрудничество с ГК "Рики" внесет вклад в социальную миссию проекта и откроет для ребят новые необычные форматы знакомства с Кронштадтом, морем и флотом. Совместно мы планируем работать над созданием образовательных спецпроектов на базе музея, интегрировать анимационных героев в разные локации, возможно, уже в будущем году проведем на территории кластера первый летний детский фестиваль", - приводит пресс-служба слова руководителя проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксении Шойгу.

Первое совместное мероприятие "Острова фортов" и ГК "Рики" не надо будет ждать до 2024 года - уже 23 декабря начнется ежегодный культурный проект "Морская зимняя сказка" в кронштадтском музейно-историческом парке. В 2023 году новогоднее пространство охватит и территорию нового Музея военно-морской славы. Гостей будут ждать аниматоры, необычные фотозоны, активности на тюбинговой горке, рождественская ярмарка, разнообразные творческие мастер-классы и многое другое. А еще в Кронштадте также пройдет первое "Фикси шоу" - с 3 по 5 января в Музее военно-морской славы сыграют серию интерактивных спектаклей "Деды морозы существуют!" с героями полюбившегося многим мультфильма, которые всегда не только развлекают, но и позволяют узнать что-то новое.

"На протяжении многих лет ГК "Рики" активно популяризирует такое педагогическое направление, как edutainment, то есть обучение через развлечение. Мы регулярно проводим конкурсы для учителей и плотно сотрудничаем с научным сообществом. Наши анимационные персонажи прививают интерес ребенка к познанию с самого раннего детства, а также способствуют развитию свободы мышления, воображения и интеллекта. Вместе с "Островом фортов" мы планируем создать здесь уникальную атмосферу, где будут организованы культурные, развлекательно-познавательные мероприятия, а также выставки, концерты и фестивали с участием наших мультгероев. Уверена, что такой кластер станет центром полезного досуга для всей семьи", - приводит пресс-служба слова генерального директора ГК "Рики" Юлии Немчиной.

О проекте

Проект "Остров фортов" реализуется по поручению президента России Владимира Путина и нацелен на развитие Кронштадта как культурно-туристического центра. Он предполагает создание на территориях общей площадью более 100 га, прилегающих к Каботажной гавани, нового городского кластера образовательной и рекреационной направленности с комфортными общественными пространствами.