Кагарлицкий и его защита назвали приговор победой здравого смысла

Признанного виновным в публичных призывах к терроризму социолога ранее приговорили к штрафу в размере 600 тыс. рублей и освободили из-под стражи

СЫКТЫВКАР, 12 декабря. /ТАСС/. Социолог Борис Кагарлицкий (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) и его защита считают приговор победой здравого смысла и единственным наказанием за последние годы без реального лишения свободы, сообщили они ТАСС после вынесения вердикта суда.

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре признал Кагарлицкого виновным в публичных призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 600 тыс. рублей с запретом заниматься администрированием сайтов и любых информационных ресурсов на два года. Он был освобожден из-под стражи в зале суда.

"Это в любом случае победа и прежде всего победа здравого смысла. Вопрос обжалования [приговора] остается отдельно чисто юридически, потому что все-таки я в любом случае считаю себя невиновным. Это отдельный вопрос, который будем решать с адвокатом. Но я еще раз говорю, что считаю это победой", - сказал ТАСС Кагарлицкий.

Его адвокат Сергей Ерохов сообщил ТАСС, что он и его подзащитный удовлетворены приговором. "Считаем, что суд принял во внимание наши аргументы, показания свидетелей, иные представленные материалы, как аналогичные видеоролики с котом Мостиком. Касаемо обжалования, пока еще не решили. За последние несколько лет - это единственный приговор, не связанный с реальным сроком лишения свободы. В качестве смягчающих обстоятельств суд мог принять во внимание достижение пенсионного возраста 65 лет и ряд других причин", - сказал он.

Гособвинитель Павел Садомский отметил, что необходимо изучить мотивировочную часть приговора, понять, какие смягчающие обстоятельства суд принял во внимание, прежде чем принимать решение об апелляции. "Но наказание назначено не ниже низшего, с санкции статьи предусмотрен штраф с 300 тыс. до 1 млн рублей", - сказал ТАСС гособвинитель.

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Кагарлицкого из-за его видеоролика в интернете о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Заявителем выступил депутат совета Ухты Республики Коми Леонид Красноперов, который обратился в правоохранительные органы с просьбой о правовой оценке видеоролика. Дело расследовалось в Сыктывкаре, поэтому обвиняемый был этапирован и находился там под стражей. Борис Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире, преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В 2018 году Минюст РФ признал его иностранным агентом, а в августе 2023 года Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов.