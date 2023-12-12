Синоптики предупредили о сильном снеге и гололедице в нескольких регионах ЦФО

Непогода ожидается во Владимирской, Ивановской, Курской, Липецкой областях

ТАСС, 12 декабря. Синоптики прогнозируют сильный снег с порывами ветра до 18 м/с, а также гололедицу в большинстве регионов Центрального федерального округа, в том числе во Владимирской, Ивановской, Курской, Липецкой областях. В конце недели ожидается приход нового циклона с обильными снегопадами, сообщил ТАСС дежурный синоптик Воронежского центра гидрометеорологии Андрей Гусев.

"Сильный снегопад принес в Воронеж циклон с юго-востока, он продлится до вечера среды. Затем будет небольшой перерыв, а в ночь на 15 декабря придет новый циклон с юго-запада, со Средиземного моря. И такие циклоны с обильными снегопадами у нас будут проходить до Нового года", - рассказал Гусев.

По данным ГУ МЧС по Воронежской области, сильный снег, сопровождаемый ветром с порывами до 18 м/с, будет идти в течение суток 12 декабря и ночью 13 декабря. Желтый уровень погодной опасности из-за снегопадов и гололедицы синоптики Гидрометцентра объявили также во Владимирской, Ивановской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской областях. "Днем 12 декабря на территории Рязанской области ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 12-17 м/с, снег, местами сильный, местами метель, ухудшение видимости до 500-1 000 м, на дорогах гололедица, местами снежные заносы", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.