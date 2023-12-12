Национальный перевозчик Бахрейна планирует запуск рейсов в Петербург и Сочи

Gulf Air за счет новых рейсов также планирует привлечь дополнительные потоки российских туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Национальный авиаперевозчик Королевства Бахрейн Gulf Air планирует запустить рейсы из страны в Санкт-Петербург и Сочи. Сейчас единственным российским направлением авиакомпании является Москва, перевозчик ведет переговоры с руководством аэропортов о запуске полетов в обозримой перспективе, сообщила ТАСС региональный менеджер Gulf Air в РФ Юлия Воротникова.

"Петербург в списке важнейших для нас направлений в России, мы рассматриваем его, ведутся переговоры, но точной даты пока не назовем. Но это обозримая перспектива уже, следующего сезона, через сезон. <…> Также рассматриваем Сочи, планируем, это на стадии переговоров. Мы - растущая авиакомпания, мы в этом году планируем получить 10 новых самолетов. Чем больше у нас лайнеров, тем лучше сможем покрыть новые направления", - рассказала Воротникова.

Помимо Москвы, на постсоветском пространстве Gulf Air также выполняет объединенный рейс в Баку и Тбилиси, кроме России пока у авиакомпании нет планов по развитию маршрутной сети в странах бывшего СССР. Сочи представляет для перевозчика особый интерес из-за его превращения в южный транзитный хаб страны.

Gulf Air за счет новых рейсов планирует привлечь дополнительные потоки российских туристов в сам Бахрейн, а также обеспечить удобные транзитные пересадки в страны Европы и Азии. Кроме того, авиакомпания отмечает значительный рост интереса путешественников из Бахрейна к поездкам в Россию, особенно на фоне введения системы электронных виз. Запуск новых рейсов также позволит обеспечить поток туристов не только из самого Бахрейна, но и из других стран Ближнего Востока, в частности, Саудовской Аравии, добавила Воротникова.

"На международных направлениях мы ведем большую работу над привлечением новых, в основном иностранных, авиакомпаний. Работаем над тем, чтобы в следующем году привести еще больше компаний. <…> Мы ведем переговоры с туроператорами с Ближнего Востока, это Дубай, Абу-Даби, Бахрейн, Оман, Кувейт и так далее, думаю, мы в следующем году увидим, особенно в летнем сезоне, результаты всех этих переговоров", - сообщила ТАСС директор по авиационной коммерции управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши.

Gulf Air - национальный авиаперевозчик Королевства Бахрейн с ежегодным пассажиропотоком в 6 млн человек, одна из старейших авиакомпаний Ближнего Востока. В Москву авиакомпания летает с 2014 года, полеты выполняются ежедневно. 39 лайнеров Gulf Air обслуживают более 50 направлений по всему миру.