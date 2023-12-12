Обновленный "Спутник Лайт" ввели в гражданский оборот

В Минздраве ранее сообщили о регистрации этого вакцинного препарата

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом введена в гражданский оборот.

"Дата внесения в АИС Росздравнадзора - 12 декабря 2023 года. Торговое наименование - "Спутник Лайт", векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 <…>. Организация, выпустившая в гражданский оборот, - ФГБУ "НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России", - отмечается в реестре разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарственных препаратов на сайте Росздравнадзора.

В пресс-службе ведомства ТАСС подтвердили факт выдачи разрешения на ввод в гражданский оборот двух серий вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" с новым составом.

Накануне пресс-служба Минздрава России сообщила о регистрации обновленного "Спутника Лайт". Этот вакцинный препарат прошел клинические испытания, в ходе которых показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, а также низкую частоту значимых побочных эффектов, отметили в министерстве.