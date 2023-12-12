Оператор связи Vodafone на Украине сообщил о проблемах после сбоя в сетях "Киевстара"

В том числе есть значительное увеличение нагрузки на систему приема платежей, заявили в компании

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Украинское подразделение компании Vodafone заявляет о возможных проблемах при зачислении платежей из-за резко возросшего трафика после сбоя в сетях другого крупнейшего мобильного оператора Украины - компании "Киевстар". Об этом сообщило местное издание "Страна".

"В связи с технической аварией и остановкой работы сети со стороны "Киевстар" наблюдаем всплеск трафика в системах Vodafone. В том числе есть значительное увеличение нагрузки на систему приема платежей. Из-за этого возможны задержки зачисления платежей на баланс, а также таймауты или ошибки на платежных страницах во время выполнения пополнения", - говорится в ответе компании на жалобы пользователей в одной из соцсетей. Скрин переписки публикует издание.

В компании заверили, что работают над устранением проблемы и возобновлением штатной работы по приему платежей. По данным издания, пользователи также жалуются на сбой в работе мобильного приложения Vodafone и медленную загрузку сайта.

Масштабный сбой в сети оператора "Киевстар" произошел на Украине утром 12 декабря. Пользователи в разных городах страны сообщали об отсутствии связи и домашнего интернета, сайт компании не открывался. Позже в "Киевстаре" заявили, что причиной неполадок стала хакерская атака.

Сбой сети "Киевстара" привел к многочисленным проблемам для жителей Украины. Энергохолдинг "ДТЭК" предупредил об отключении части телефонных номеров, которые компания использовала для связи, и рекомендовал использовать для контактов другие каналы. По данным украинского издания Klymenko Time, о возможных сбоях предупредил "Приватбанк", часть банкоматов и терминалов которого использует для работы мобильные карты. Отключилась система национального роуминга, поскольку сети других операторов не могут получить информацию от "Киевстара".

Новостной портал Liga.net со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова в районе 13:00 мск сообщил, что устранение проблем в работе украинского оператора сотовой связи "Киевстар" займет еще не менее четырех-пяти часов. Сеть компании охватывает, по ее собственным данным, все регионы страны, она включает около 24,4 млн мобильных абонентов и более 1 млн пользователей широкополосного интернета.