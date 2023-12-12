В Южной Корее активисты приравняли запрет на собачье мясо к нарушению прав человека

Это вопрос права народа на выбор в отношении еды, уверяют в ассоциации производителей мяса собак

СЕУЛ, 12 декабря. /ТАСС/. Активисты из южнокорейской ассоциации фермеров, занятых разведением мясных пород собак, заявили, что предлагаемый законопроект о запрете на употребление собачатины в нынешнем виде нарушает базовые права человека и может быть приравнен к злоупотреблению властью. Об этом сообщило агентство Yonhap.

"Употреблять ли в пищу мясо собаки, - вопрос права народа на выбор в отношении еды и базовых прав. Законотворчество в целях одностороннего запрета употребления мяса собак в пищу без опроса мнения причастных и народа [представляет собой] злоупотребление властью со стороны правительства и законодательной ветви", - заявили в ассоциации производителей собачьего мяса. Ее представители провели акцию протеста перед парламентом.

Ранее подкомитет Национального собрания по вопросам сельского хозяйства и продовольствия рассмотрел законопроект, предлагающий запретить разведение собак для употребления в пищу, их убой, продажу и распространение мяса. С этой инициативой выступили правительство и правящая партия "Гражданская сила". Проект закона предусматривает, что запрет вступит в полную силу лишь в 2027 году. Документ рассчитывают принять до конца этого года.

Активисты заявили, что запрету должна предшествовать государственная поддержка занятых в отрасли, включая фермеров и владельцев ресторанов, которая помогла бы им перестроить бизнес. Они требуют, чтобы компенсация за собаку составляла 2 млн вон ($1 521) и предоставлялась в течение пяти лет. Они также хотят увеличить переходный период до 10 лет.

По данным властей, в Республике Корея работает около 1 150 ферм по разведению собак, около 34 предприятий по убою этих животных и около 1 600 заведений общественного питания, где предлагают мясо собаки в качестве пищи.