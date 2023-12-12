В России могут ввести выплату маткапитала только на детей с гражданством РФ по рождению

По действующим нормам право на получение маткапитала предоставляется гражданам РФ при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право граждан РФ на получение материнского капитала будет предоставляться только на детей, имеющих российское гражданство по рождению.

Документ был внесен на рассмотрение палаты группой сенаторов и депутатов фракции ЛДПР в августе, в первом чтении Госдума приняла его в ноябре. Поправками дополняется закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". В законе уточняется, что право на получение маткапитала возникает при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ по рождению, и у родителей, которые на момент рождения ребенка имеют гражданство РФ, независимо от места их жительства. Поправки ко второму чтению законопроекта также прямо прописывают в законе норму о том, что при возникновении права на выплату маткапитала не учитываются дети, которые не приобрели гражданство РФ по рождению.

По действующим нормам право на получение маткапитала предоставляется гражданам РФ при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство РФ. При этом закон сегодня не уточняет, должно ли у детей быть гражданство РФ по рождению, а также не содержит норм о том, что их родители должны быть гражданами РФ на момент рождения детей. По закону ребенок может получить гражданство РФ по рождению, если оба его родителя - граждане РФ, а также если один из родителей имеет гражданство РФ, а другой нет, но ребенок при этом родился в России. Таким образом, если закон будет принят, иностранные граждане, которые приехали в Россию и получили гражданство РФ, не смогут получить маткапитал на детей, родившихся до этого за рубежом.

Согласно документу, новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом, указывали авторы инициативы, нововведение не коснется граждан РФ, постоянно проживающих на территории новых регионов РФ на день их принятия в состав России "в целях исключения случаев отказов в предоставлении права на материнский (семейный) капитал".