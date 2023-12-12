Беспилотную доставку грузов автотранспортом могут расширить на региональные дороги

В настоящее время беспилотные грузовые перевозки осуществляются только в рамках экспериментального правового режиме на трассе М-11 "Нева"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Беспилотная доставка грузов по автодорогам в перспективе может быть расширена на региональные трассы. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов. Сейчас беспилотные грузовые перевозки осуществляются только в рамках экспериментального правового режиме на трассе М-11 "Нева".

"Стратегия цифровой трансформации транспортной отрасли Российской Федерации рассчитана на период до 2030 года. Сейчас для масштабирования эксперимента рассматриваются в первую очередь федеральные трассы. После подведения итогов эксперимента на федеральных трассах мы сможет понять, какие экономические эффекты приносит беспилотная доставка грузов и принять решение о целесообразности расширения эксперимента на региональные трассы", - сказал Баканов. Он добавил, что допускает идею использования региональных трасс для беспилотной доставки грузов в обозримой перспективе.

В середине июня было запущено движение беспилотных грузовых автомобилей "Камаз" для перевозки коммерческих грузов на трассе М-11 Санкт-Петербург - Москва "Нева". Беспилотные автомобили созданы на базе магистрального тягача "Камаз-54901". Модель оснащена системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации. Грузовики работают с использованием хабов. Таким образом происходит перецепка с обычного тягача на тягач, способный двигаться в беспилотном режиме. В настоящее время в каждом грузовике "Камаз" присутствует водитель.

В ноябре Баканов сообщал, что беспилотные тягачи "Камаза" проехали уже 560 тыс. км между Москвой и Санкт-Петербургом и перевезли свыше 10 тыс. тонн грузов. В пресс-службе Минтранса РФ сообщали ТАСС, что за все время проведения эксперимента случаев ДТП с участием беспилотников на М-11 не было. Первый вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что с 2025-2026 года планируется запустить полностью беспилотное движение, без водителя в кабине. При этом ранее Белоусов заявлял, что запуск грузовых беспилотников, помимо М-11, возможен в том числе по другим трассам, но это требует дополнительного финансирования.