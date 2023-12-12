Госдума приняла закон о праве частной охраны ТЭК сбивать беспилотники

Согласно пояснительной записке к документу, в первом полугодии произошло более 45 нападений БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, позволяющий частной охране объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) противодействовать беспилотникам. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов.

В настоящее время право противодействия беспилотникам имеется лишь у силовых структур, ведомственной охраны и частных охранных предприятий, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности. Между тем в настоящее время безопасность более 80% объектов ТЭК обеспечивают частные охранные организации, в том числе корпоративные. Предлагаемые поправки в законодательство позволят устранить правовые пробелы действующего законодательства.

В первом полугодии 2023 года произошло более 45 нападений БПЛА на объекты ТЭК, говорится в пояснительной записке к документу.

Для обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, которым присвоена категория опасности, работников и лиц, находящихся на этих объектах, предусматривается наделение работников частных охранных организаций правом пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на пульты управления беспилотных аппаратов, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов.

Также уточняется понятие "зона безопасности объекта топливно-энергетического комплекса".