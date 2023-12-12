Львова-Белова указала на использование США двойных стандартов в теме о детях с Украины

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка заявила, что с одной стороны Вашингтон обвиняет Москву в "насильственной депортации" и устройстве в семьи детей, с другой - недоволен тем, что Киев не дает ему их усыновлять

ОМСК, 12 декабря. /ТАСС/. США, которые призвали Украину отменить запрет на усыновление детей гражданами иностранных государств, придерживаются в этой сфере двойных стандартов. Такое мнение высказала ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В начале декабре в Конгрессе США призвали Киев отменить запрет на усыновление американцами детей с Украины. Ограничение на усыновление иностранцами было введено в марте 2022 года.

"США, с одной стороны, обвиняют нас, что мы насильственно депортировали детей и устраивали их в семьи, хотя это были дети Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили о своем желании стать частью России. При этом сейчас они недовольны тем, что [на Украине] им детей усыновлять не дают. Это двойные стандарты, о которых мы все время говорим", - сказала Львова-Белова.

По ее словам, в России ограничения на усыновление детей иностранцами позволили развить систему помощи кровным семьям. "Это наш приоритет, чтобы дети прежде всего попадали в кровные семьи, и помогать этим семьям быть устойчивыми, чтобы воспитывать этих детей, - добавила омбудсмен. - Мы видим, что количество детей в учреждениях (детдомах - прим. ТАСС) сокращается".