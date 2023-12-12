В омском райцентре Колосовка ввели карантин по бешенству

Всего в регионе в 2023 году выявили 29 очагов бешенства

ОМСК, 12 декабря. /ТАСС/. Карантин по бешенству ввели в поселке Колосовка Омской области, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. В этом районе в ноябре зафиксировали первый в Омской области с 2004 года случай гибели человека от этого заболевания, количество очагов в регионе среди животных превысило прошлогодний показатель почти в шесть раз.

"В Колосовке зарегистрирован очаг бешенства у лисы. Территория объявлена неблагополучной и находится под карантином", - говорится в сообщении. В поселении проживает почти 5 тыс. человек.

В пресс-службе отметили, что в 2023 году в Омской области зарегистрировано уже 29 очагов бешенства. За весь 2022 год выявили пять таких точек.

15 ноября региональное управление Роспотребнадзора сообщило о случае гибели человека от бешенства в Колосовском районе. Мужчину 10 октября укусила собака, но он не обратился к медикам. 31 октября его доставили в больницу, был начат курс антирабических прививок, который из-за позднего обращения не имел эффекта.

Бешенство - опасное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. Заболевание передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает головного мозга, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти. На стадии клинических симптомов летальность составляет 100%.