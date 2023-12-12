В Белгородской области восстановили более 88% поврежденных домов и квартир

В пресс-службе правительства региона напомнили, что всего в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины повреждения получили порядка 9,4 тыс. частных домов и квартир

БЕЛГОРОД, 12 декабря. /ТАСС/. Порядка 9,4 тыс. частных домов и квартир получили повреждения в Белгородской области в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции. Восстановлено на данный момент около 8,3 тыс. жилых помещений - или 88%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"С 24 февраля 2022 года по 4 декабря 2023 года в Белгороде повреждены 996 жилых помещений - 732 квартиры и 264 индивидуальных жилых дома. Полностью восстановлено 988 жилых помещений, в том числе 732 квартиры и 256 частных домовладения. По состоянию на 4 декабря осталось восстановить восемь жилых помещений", - говорится в сообщении.

В Белгородском районе с начала СВО повреждены 940 жилых помещений: 928 частных домовладений и 12 квартир. Сейчас восстановлены 567 жилых помещений, в том числе 555 частных домовладений и 12 квартир.

В Шебекинском округе из 5 386 поврежденных объектов восстановлены 4 892, находятся в работе 494 объекта.

В Грайворонском округе, по данным регионального правительства, повреждения получило 881 домовладение, восстановлены 800 частных домов. Также повреждены 24 квартиры, восстановлены 23. "В округе не введен режим ЧС, но есть 57 домов, к ремонту которых не приступали из-за оперативной обстановки: 43 - в селе Козинка, 11 - в селе Сподарюшино, 3 - в селе Новостроевка-Вторая", - пояснили в пресс-службе.

В Валуйском округе из 1 008 поврежденных объектов восстановлены 866. Сейчас строители выполняют работы в 80 частных домовладениях и 4 квартирах, 11 домовладений возводят заново. "В зоне ЧС, где нет возможности приступить к восстановлению, остаются 58 объектов", - проинформировали в пресс-службе.

В Краснояружском районе повреждены 172 объекта, среди них 96 частных домовладений и 76 квартир. 95 домов и 68 квартир восстановили. В Ровеньковском районе повреждены 20 частных домов, 15 объектов уже отремонтированы.