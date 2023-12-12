Тема жилищных сертификатов чаще всего интересовала жителей Херсонщины на приеме у властей

Также были заданы вопросы социальной сферы и ЖКХ

ГЕНИЧЕСК, 12 декабря. /ТАСС/. В Херсонской области в День Конституции организовали первый прием граждан. Большинство вопросов касалось реализации государственных жилищных сертификатов, пенсионного обеспечения и единовременной денежной выплаты, передает корреспондент ТАСС.

На вопросы обратившихся ответили руководители региональных органов исполнительной власти, местного самоуправления, а также федеральных и правоохранительных структур.

"Подобное мероприятие проходит впервые на территории новых регионов. Был осуществлен личный прием граждан по предварительно заданным вопросам", - рассказал ТАСС начальник управления общественных приемных губернатора региона Данил Плачковский.

По его словам, среди обращений преобладают вопросы социальной сферы, ЖКХ. Жители региона задали вопросы по ремонту дорог и тротуаров, о проблеме автобусного сообщения между населенными пунктами. Людей также волнует тема перебоев электроснабжения после урагана, качество воды. Плачковский отметил, что это мероприятие стало пилотным, но в дальнейшем его будут проводить каждый год. "Основная цель нашего мероприятия - это сократить расстояние между гражданином и властью", - подчеркнул он.

Вопросы, принятые во время регионального Дня приема граждан, будут поставлены на контроль в администрации Херсонской области до полного их решения.

Обращения жителей

Жители Херсонской области обратились в общественную приемную губернатора с просьбой построить центр для детей-сирот, которые остались во время СВО без родителей. По информации министерства труда и социальной защиты, в области уже строится "Херсонский областной дом ребенка" на 40 мест, его планируется завершить в I квартале 2024 года.

Из поселка городского типа Лазурное поступила просьба построить детскую площадку. В министерстве АПК и продовольственной политики уже ответили, что планируется строительство площадки по программе "Комплексное развитие сельских территорий". А жительница Нижнесерогозского округа обратилась с просьбой отремонтировать дороги по улице Таврическая и улице Шевченко в Нижних Серогозах. В министерстве транспорта и развития транспортной инфраструктуры региона сообщили, что восстанавливать дороги начнут до конца этого года.