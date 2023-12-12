В Херсонскую область начали поставки угля для бесплатной раздачи нуждающимся

Всего для населения региона закупят около 70 тыс. тонн твердого топлива

ГЕНИЧЕСК, 12 декабря. /ТАСС/. Херсонская область в ближайшие дни получит первую партию угля, который бесплатно раздадут нуждающимся семьям, живущим в домах с печным отоплением, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"В ближайшие дни в Херсонскую область будет поставлена первая партия "социального угля". Получить его бесплатно по областной программе сможет каждая семья, проживающая в доме с печным отоплением (где нет центрального теплоснабжения). В нашем соцопросе о мерах поддержки населения в отопительный период на прошлой неделе приняли участие 5 тыс. херсонцев. И 60% высказались именно за поставку "социального угля", - написал Алексеенко.

Он уточнил, что "средства на эту важнейшую социальную программу выделены в рамках поручения президента России". "Всего для населения мы сейчас закупаем около 70 тыс. тонн этого твердого топлива. Каждая семья, в доме которой печное отопление, имеет право получить бесплатно 2 тонны угля (на одно домовладение на отопительный период 2023-2024 годов)", - добавил Алексеенко.

2 ноября в Херсонской области начали отапливать больницы, интернаты и другие социальные объекты. Большинство котельных завершили подготовку к зиме.

Многие частные дома в Херсонской области находятся на печном отоплении. Зимой 2022-2023 годов также шли поставки угля в область из других регионов России.