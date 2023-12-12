"Сочи парк" впервые проведет на своей территории экофестиваль в 2024 году

Для гостей организуют мастер-классы, инсталляции, а также встречи с медийными персонами

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Тематический парк развлечений "Сочи парк" впервые организует экофестиваль. Он пройдет в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

"В 2024 году первому в России тематическому парку развлечений исполняется 10 лет, и отмечать юбилейный год планируется с большим размахом. В юбилейный год мы расширили привычные границы высокого сезона, он начнется уже 1 мая и завершится в конце сентября. В следующем году новинкой для "Сочи парка" станет организация первого экофестиваля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в программе фестиваля предусмотрены мастер-классы, инсталляции, а также встречи с медийными персонами. "Используя принцип "обучение через развлечения", мы поднимаем вопросы, посвященные раздельному сбору мусора, досортировке мусора в связи с появлением у нас специализированного цеха. Мы будем знакомить гостей парка с нашей экологической инициативой", - добавила директор по маркетингу и продажам "Сочи парка" Юлия Горбачева.

"Сочи парк" в числе первых компаний на курорте реализовал весной 2022 года на своей территории важный экологический проект, направленный на минимизацию отходов, попадающих на полигоны для мусора. Благодаря цеху пластиковые бутылки, крышки, полиэтиленовая пленка и металлические изделия, которые могут быть использованы вторично, превращаются в сырье, которое попадает не на полигоны, а на заводы, где успешно перерабатывается. За прошлый год специалистами парка было собрано более 270 кг пластика и 40 тонн макулатуры - это порядка 700 спасенных деревьев.

О парке

"Сочи парк" - первый в России тематический парк развлечений, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. Лучший открытый парк развлечений России и СНГ (премия "Хрустальное колесо", 2015-2023 годы), входит в топ-25 лучших парков Европы (TripAdvisor), действительный член IAAPA. На площади 15 га расположены детские, семейные и экстремальные аттракционы, колесо обозрения, дельфинарий, зоопарк и другие объекты. В сезон на территории парка проходят более 15 разножанровых шоу.