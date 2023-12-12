Путин сообщил, что в Конституционный суд за год поступило свыше 11 тыс. обращений

Как подчеркнул президент, практически все решения КС исполняются сразу

НОВО-ОГАРЕВО, 12 декабря. /ТАСС/. Более 11 тыс. обращений от граждан поступило в Конституционный суд (КС) России за год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с судьями КС.

"Вы сказали, что большое количество обращений от граждан поступает. Насколько я понимаю, в этом году уже, на данный момент, уже свыше 11 тыс.", - сказал он.

"И они, все эти решения, по самым различным отраслям права принимаются, мы внимательно это все анализируем", - добавил Путин.

Президент подчеркнул, что практически все решения Конституционного суда исполняются сразу. Однако в случае, если какие-то решения будут исполняться не сразу, глава государства попросил председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина в оперативном режиме обращаться к нему. "Мы с вами в рабочем порядке в состоянии отрегулировать все эти вопросы", - отметил Путин.

В завершение встречи он вновь поблагодарил судей за их работу, а также поздравил их с Днем Конституции и "с 30-летием принятия основного закона".