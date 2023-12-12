Дума вводит обязательную геномную регистрацию родственников пропавших

Согласно соответствующему законопроекту, полученная геномная информация будет храниться до установления местонахождения человека, но не более 70 лет

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об обязательной геномной регистрации близких родственников лица, пропавшего без вести.

Документ был внесен на рассмотрение палаты правительством РФ в октябре. Поправки вносятся в закон "О государственной геномной регистрации в РФ".

Закон предлагается дополнить нормой о том, что близкие родственники пропавших без вести граждан включаются в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Под близкими родственниками при этом предлагается понимать лиц, находящихся в биологическом родстве с лицом, пропавшим без вести, - родителей, детей, полнородных братьев и сестер.

Согласно законопроекту, полученная геномная информация будет храниться до установления местонахождения лица, пропавшего без вести, но не более 70 лет. При этом указывается, что такая геномная информация уничтожается, если местоположение пропавшего было установлено или его тело был идентифицировано.