В Петербурге и Ленобласти продажа контрабандных духов снизилась на 46% за год

Tакже в городе и области на 54% сократился незаконный оборот обуви

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Продажа контрабандных духов снизилась в Петербурге и Ленинградской области на 46% в 2023 году благодаря маркировке. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор по контрольно-надзорной деятельности центра развития перспективных технологий - оператора государственной системы маркировки "Честный знак" Антон Гущанский.

"По духам мы видим снижение нарушений, если смотреть по Санкт-Петербургу и Ленобласти, мы видим, что на 12% упал оборот товаров с незарегистрированными кодами и на 46% - товара, который был введен в оборот неизвестным способом, то есть когда это контрабандный товар", - сказал он, уточнив, что приводятся данные за 2023 год к 2022 году.

По словам специалиста, также в городе и области на 54% сократился незаконный оборот обуви, а шуб - на 15%. По молочной продукции отмечено снижение количества товаров с истекшим сроком годности на 46%, фальсификата - на 33%.

"У нас сейчас идет эксперимент по икре, у нас много производителей добровольно участвуют, потому что есть проблема в этой сфере бизнеса. Объем продукции, которая оборачивается без учета, значительный, и мы надеемся, что в следующем году запустится обязательная маркировка", - добавил Гущанский.

Как напомнил специалист, в преддверии Нового года особенно актуальны вопросы качества продукции, поэтому желающие могут воспользоваться бесплатным мобильным приложением "Честный знак", которое позволит получить информацию о товаре, а также быстро отправить обращение в органы власти при обнаружении нарушений.

О системе маркировки

Национальная система цифровой маркировки вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты.