Турмаршрут по Калининградской области "Путешествие мечты" получил статус национального

Он адаптирован для лиц с ограниченными возможностями здоровья и включает знаковые достопримечательности Балтийского региона с доступной средой

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Туристический маршрут по Калининградской области для людей с особенностями здоровья получил статус национального, также этот статус получили маршруты по Мурманской области, Камчатскому краю и Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Экспертный совет при Минэкономразвития России присвоил статус национальных маршрутам Калининградской области, Мурманской области, Камчатского края и Удмуртии. Впервые статус национального получил маршрут Калининградской области, который объединяет достопримечательности с доступной средой", - говорится в сообщении.

Маршрут по Калининградской области "Путешествие мечты" адаптирован для лиц с ограниченными возможностями здоровья и включает знаковые достопримечательности Балтийского региона с доступной средой. "Программа продумана так, чтобы каждому участнику было комфортно. Гости посещают и наиболее популярные места - такие как Кафедральный собор и Куршская коса - и более экзотические. Например, в программу включены сплав на байдарке (или прогулка на прогулочном судне - лаваходе), посещение замка Тапиау, поселка Железнодорожного и города Правдинска", - сказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Мурманская область презентовала арктический маршрут "От Баренцева до Белого", знакомящий с культурой и бытом жителей поморских деревень. В числе точек посещения - Мурманск, Териберка, Кировск и Кандалакша. Камчатский край представил туристический маршрут "Камчатка - здесь начинается Россия", который включает гастро-экскурсию, морские прогулки и осмотр Бухты Тихая, скалы Чертов Палец и кекуров Три брата, знакомит с Петропавловском-Камчатским. В программе также трекинговый поход на вершину горы Верблюд, откуда открывается панорамный вид на окружающие вулканы, рассказали в МЭР.

Удмуртия представила маршрут "Влюбиться в Удмуртию", программа которого включает дегустации, мастер-классы по приготовлению пельменей и национальных блюд. В программе также посещение музея-усадьбы Петра Чайковского в городе Воткинск и музейно-выставочного комплекса им. Михаила Калашникова в Ижевске.