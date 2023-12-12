Екатерина Мизулина считает, что интерес к сериалу "Слово пацана" пройдет к январю

Глава "Лиги безопасного интернета" назвала тему вокруг картины раздутой и преувеличенной

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 декабря. /ТАСС/. Внимание со стороны общественности к сериалу Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" должно ослабнуть к началу 2024 года, считает глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Она назвала тему вокруг картины раздутой и преувеличенной.

"Я очень надеюсь, что эта вирусная тема с сериалом закончится к концу декабря - началу января", - сказала Мизулина на встрече со студентами в Нижнем Новгороде.

Она отметила, что проблема имеет более глубокие корни. "И здесь любая капля может стать отправной точкой, будь то этот сериал или другая тематика. Здесь с самой проблемой такого большого количества насилия в молодежной среде [нужно] бороться, на мой взгляд", - сказала глава "Лиги безопасного интернета".

Мизулина добавила, что "тема очень раздута и преувеличена, в том числе средствами массовой информации, и теми, кто пиарит этот сериал". Эта вирусная составляющая, по ее мнению, создает определенные опасности повторения ситуации, которая произошла в начале года с молодежной группировкой "Рёдан".

Реакция на сериал

Выход сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" вызвал общественный резонанс. Глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал его. Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал на соответствие традиционным ценностям. В Роскомандзоре позднее заявили, что проверка в отношении сериала Крыжовникова не выявила в нем нарушений российского законодательства.

О группировке

Неформальная молодежная группировка "Рёдан" получила известность в феврале после публикаций в Telegram-каналах и социальных сетях видеороликов с драками участников этого объединения с другими молодежными формированиями. Стычки происходили в общественных местах в различных городах России, нарушителей закона задерживала полиция.