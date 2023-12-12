Под Новгородом нашли самолет времен Великой Отечественной с останками летчика

При летчике обнаружены: медальон, записная книжка, партбилет, расческа, носовой платок, портмоне, фонарик, часы "луковица" и другие личные вещи

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 декабря. /ТАСС/. Самолет МиГ-3 с останками летчика обнаружили на границе Парфинского и Демянского районов Новгородской области поисковые отряды "Березка", "Скиф" и "Сокол". Объявлены поиски родственников летчика из Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе поисковой экспедиции "Долина".

"Поисковики обнаружили два номера самолета, в кабине МиГ-3 - останки летчика. Место падения советского самолета на болоте Невий Мох обнаружил поисковик отряда "Березка" Анатолий Трофимов", - пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в "Долине", самолет находился на относительно небольшой глубине. При летчике обнаружены: медальон, записная книжка, партбилет, расческа, носовой платок, портмоне, фонарик, часы "луковица" и другие личные вещи.

"Часть документов отправлена на экспертизу в Москву, но по хорошо сохранившемуся партийному билету удалось прочитать имя командира эскадрильи 41-го ИАП", - добавили в пресс-службе экспедиции.

Поисковиками объявлен поиск родственников летчика Кузьменко Евгения Григорьевича, 31.01.1910 года рождения. Командир эскадрильи 41-го истребительного авиационного полка, старший лейтенант. Родился в городе Азов Ростовской области. Полк был переброшен из-под Москвы на Северо-Западный фронт 14 августа 1941 года. Не вернулся с боевого задания 16-17 августа 1941 года.