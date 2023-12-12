В Словакии сотрудники UniCredit Bank начали забастовку с требованиями повысить оклады

По словам пресс-секретаря банка Зузаны Дюдяковой, профсоюзная забастовка охватила лишь часть сотрудников и существенно не отразилась на его работе с клиентами

БРАТИСЛАВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сотрудники словацкой "дочки" итальянского UniCredit Bank приступили к забастовке с требованием к банковскому руководству повысить оклады и увеличить размеры премий. Со ссылкой на лидера профсоюза работников словацкой структуры UniCredit Bank Яну Жажову об этом сообщил новостной портал pravda.sk.

"Сотрудники UniCredit Bank [в Словакии] не понимают, прочему не могут иметь такие же зарплаты, как их коллеги в Австрии или Италии, с индексацией на уровень инфляции, а также регулярно получать хотя бы 13-ю зарплату", - отметила она. Профлидер утверждает, что руководство банка не желает вести социальный диалог.

Жажова проинформировала ранее, что банковским работникам второй год подряд понижают реальную заработную плату. У словацкой "дочки" UniCredit Bank, по ее словам, растет прибыль, а размер финансового поощрения ее сотрудников длительное время остается значительно меньше, чем у служащих иных банков Словакии.

Между тем, по словам пресс-секретаря банка Зузаны Дюдяковой, профсоюзная забастовка охватила лишь часть сотрудников и существенно не отразилась на его работе с клиентами. "UniCredit Bank работает в стандартном режиме и предоставляет полный набор услуг", - сказала она.