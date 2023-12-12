Сейм Литвы отменил обязанность домовладельцев вывешивать в праздники госфлаг

За новый порядок проголосовали 115 депутатов, 1 был против, 3 воздержались

ВИЛЬНЮС, 12 декабря. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы либерализовал закон о государственном флаге и отменил обязанность домовладельцев вывешивать его в праздники на тех домах, в которых они постоянно не проживают. За новый порядок проголосовали 115 депутатов, 1 был против, 3 воздержались.

"У человека, владеющего не одним объектом недвижимости, зачастую нет возможности вывесить флаги на них на всех, так как хозяева каким-то пользуются лишь, например, летом", - заявил с трибуны законодательного собрания инициатор поправок Альгимантас Думбрава.

В Сейме эта инициатива особого противодействия не встретила, однако ряд СМИ высказывались категорически против, так как усматривают в новом порядке факт принижения государственного флага.