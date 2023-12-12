В медучреждениях Вологодской области ввели масочный режим из-за ОРВИ

Эпидпорог в регионе превышен на 14,8%

ТАСС, 12 декабря. Обязательный масочный режим введен в медицинских учреждениях Вологодской области и для персонала, и для пациентов из-за роста заболеваемости ОРВИ. Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен в регионе на 14,8%, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения области.

"В целях недопущения распространения инфекции, в том числе внутрибольничной, предприняты такие меры, как: введение обязательного масочного режима как для персонала, так и пациентов", - говорится в сообщении.

Больным гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекции будут оказывать медпомощь преимущественно на дому. В медучреждениях разграничат потоки пациентов, организуют фильтрацию больных с симптомами ОРВИ. Введено ограничение на посещение пациентов в стационаре и в отделениях.

"За прошедшую неделю зарегистрировано 12 688 случаев ОРВИ, 28 случаев гриппа, в том числе 10 случаев среди детей. Показатель заболеваемости на 14% выше уровня прошлой недели и выше эпидемического порога по совокупному населению на 14,8%", - привела пресс-служба слова главного врача Центра профилактики инфекционных заболеваний Татьяны Кургановой.

По ее данным, за прошедшую неделю с признаками ОРВИ и гриппа госпитализировано 212 пациентов, из которых 167 - дети. Уровень госпитализации выше уровня прошлой недели на 18,4%. Также за прошедшую неделю зафиксировано 733 случая новой коронавирусной инфекции, в том числе 89 у детей, это выше предыдущей недели на 28,3%.