Зампред Конституционного суда РФ уверен, что КС не находится в международной изоляции

Он активно сотрудничает с дружественными странами, заявил заместитель председателя КС РФ Сергей Маврин

НОВО-ОГАРЕВО, 12 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России не находится в международной изоляции, а активно сотрудничает с дружественными странами. Об этом журналистам заявил заместитель председателя КС РФ Сергей Маврин по итогам встречи президента РФ Владимира Путин с судьями.

Во вторник глава государства провел встречу с членами Конституционного суда, во время которой положительно оценил тот факт, что КС вернулся к практике проведения международных мероприятий. Путин уверен, что сотрудничество с Западной Европой со временем также возобновится.

Маврин полагает, что изоляция от Европы не означает международной изоляции. "Дело в том, что мы очень активно взаимодействуем с судами дружественных нам стран, недавно была проведена международная конференция, на которой присутствовали более 50 представителей 16 государств", - отметил заместитель председателя Конституционного суда. "Что касается [взаимодействия] с европейскими конституционными судами, то здесь все те же самые последствия, что в экономической и политической сферах", - заметил он.