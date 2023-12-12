В Омской области появится первый центр дневного пребывания для детей с инвалидностью

С ними там будут заниматься специально подготовленные преподаватели

ОМСК, 12 декабря. /ТАСС/. Первый центр дневного пребывания для детей-инвалидов, который поможет снизить число отказов от них семей, появится в Омской области, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Центр создадут в 2024 году, в дальнейшем подобные учреждения появятся в сельских районах.

"Виталий Павлович [Хоценко, губернатор Омской области] предложил нам посотрудничать по открытию центра дневного пребывания для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, где ребенка можно отдать на несколько часов. Это даст возможность семье восстановиться, решить какие-то вопросы, потому что мы, к сожалению, видим это выгорание, когда ты все время находишься с ребенком. Это приводит к тому, что дети попадают в интернаты и дальше уже воспитываются в социальных учреждениях", - сказала Львова-Белова.

Хоценко добавил, что центр дневного пребывания таких детей появится в следующем году. Детьми там будут заниматься специально подготовленные преподаватели. "Есть возможность привлечь федеральные средства, чтобы доукомплектовать такие учреждения, - отметил глава региона. - Поэтому мы точно будем этим заниматься, не только в Омске, но и на всей территории области".

Пресс-секретарь Хоценко Мина Ахвердиева отметила ТАСС, что параметры нового учреждения и где именно оно появится, определят позже. "Решение о создании такого центра было принято только сегодня, на встрече губернатора и омбудсмена. Все детали будут проработаны позднее", - сказала она.

Омбудсмен отметила, что ее советники провели аудит системы детства Омской области и посетили все социальные учреждения. Был выдвинут ряд инициатив, которые позволят улучшить качество жизни детей в интернатах и детей с инвалидностью. По словам Хоценко, особое внимание будет также уделено материально-техническому состоянию детских домов. "Мы посмотрели все замечания по итогам проверки, берем их в работу. Где-то в кадровом отношении придется принимать решения, где-то по улучшению материально-технической базы, где-то ремонты надо делать. Это бытовые вопросы, которыми нужно заниматься", - подытожил губернатор.

В новость была внесена правка (18:20 мск) - передается с исправлением в лиде и заголовке, верно - центр дневного пребывания.