ЕК взяла под особый контроль поставки на рынок ЕС свыше 200 видов базовых медикаментов

В частности, в список включены инсулин, амоксициллин - антибиотик широкого спектра действия, альбумин - препарат крови, используемые для наркоза кетамин и пропофол, препараты для лечения психических расстройств - галоперидол, оланзапин

БРЮССЕЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия взяла поставки и производство в странах ЕС свыше 200 медицинских препаратов под особый контроль. В этот список включены базовые антибиотики, вакцины против опасных заболеваний, лекарства от психических расстройств, чтобы не допустить их дефицита в Европе, сообщила пресс-служба ЕК.

"Лекарства маркируются как критически важные, когда необходимо обеспечить и поставки, чтобы гарантировать сохранение качественного медобслуживания. Это первый подготовленный Евросоюзом список критических медикаментов включает более 200 активных веществ, используемых в лечении людей", - отметила Еврокомиссия.

В список, в частности, включены инсулин, амоксициллин - антибиотик широкого спектра действия, альбумин - препарат крови, используемые для наркоза кетамин и пропофол, препараты для лечения психических расстройств - галоперидол, оланзапин. Для пациентов с нервно-психическими заболеваниями - диазепам, лоразепам. Также документ содержит вакцины, в том числе против холеры, менингококковой инфекции, брюшного тифа, гриппа, гепатитов A и B, желтой лихорадки, вируса папилломы человека, адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина.

"Включение лекарства в этот список не означает, что оно в скором будущем окажется в дефиците. <...> Задача стоит обратная - не допустить их дефицита ни в какой ситуации", - отмечает Еврокомиссия.

Вводя новые стандарты контроля на рынке медикаментов, Брюссель намерен пользоваться наработками, полученными в период пандемии, и внимательно отслеживать ситуацию с их закупками на мировом рынке, цепочками поставок и состоянием производственных линий в странах ЕС.

Еврокомиссия намерена уточнять и дорабатывать список на ежегодной основе.