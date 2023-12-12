Рособрнадзор и Минпросвещения изучат востребованность арабского языка в школах

По словам руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, в некоторых российских университетах уже готовят специалистов по арабскому языку

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Рособрнадзор совместно с Минпросвещения анализируют востребованность арабского языка в российских школах, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Мы уже запустили с министерством просвещения процесс мониторинга востребованности языка - в каких субъектах, в каких школах есть запрос на арабский язык, в каких высших учебных учреждениях уже готовят преподавателей арабского языка", - сказал он на международной конференции "XX Фаизхановские чтения".

Музаев напомнил, что Министерство образования Объединенных Арабских Эмиратов готово оказать методическую помощь для того, чтобы арабский язык внедрялся в российское среднее и высшее образование.

Он также отметил, что Рособрнадзор получал соответствующие обращение Духовного управления мусульман. По его словам, в некоторых университетах РФ уже готовят специалистов по арабскому языку, например в Татарстане и Чечне.