В Коми с 2024 года увеличат маткапитал в 2-3,3 раза

Самый высокий его размер будут выплачивать женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 24 лет

СЫКТЫВКАР, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Коми увеличат с 2024 года региональный материнский капитал в 2-3,3 раза - с нынешних 150 тыс. рублей до 300-500 тыс. рублей. Самый высокий его размер будут выплачивать женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 24 лет, сообщил глава республики Владимир Уйба.

"По моей инициативе правительство республики разработало изменения в нормативную базу, касающуюся регионального семейного капитала. С нового года планируем существенно увеличить его размер. Если первый ребенок родится у женщины в возрасте до 24 лет, то планируем выплачивать 500 тыс. рублей. В остальных случаях планируем увеличить эту меру поддержки в два раза - со 150 тыс., как сейчас, до 300 тыс. рублей", - сообщил глава республики в видеообращении, оно размещено в его Telegram-канале.

По данным главы региона, увеличенный семейный капитал будет предоставляться на детей, рожденных с 1 января 2024 года. Возможности расходования капитала не изменятся, семьи по-прежнему смогут использовать его для решения своих насущных вопросов, в том числе для улучшения жилищных условий. Такие предложения по изменению республиканского законодательства будут рассмотрены на заседании Госсовета Коми в декабре.

С начала будущего года в 10 раз увеличатся ежемесячные пособия на покупку продуктов беременным женщинам и малоимущим кормящим матерям. Соответствующее постановление правительства Коми уже принято. Выплата возрастет с одной тыс.и до 10 тыс. Увеличенный размер выплаты будут получать и те женщины, которым пособия уже были назначены, и те, кто за ними еще обратится. Меры поддержки предоставляются в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". На сегодня их получают порядка 30 тыс. семей в регионе.

Особое внимание уделено многодетным: им предоставляются единовременные выплаты на покупку автомобиля, на улучшение жилищных условий, на подготовку детей к школе, компенсация оплаты за обучение в профессиональных организациях, на газификацию и многие другие, добавил глава региона.