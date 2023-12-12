В Саратовской области за сутки в 2,5 раза выросло число школ на карантине

С 4 по 10 декабря в регионе зафиксировали более 21 тыс. случаев ОРВИ

САРАТОВ, 12 декабря. /ТАСС/. Число школ, полностью закрытых на карантин из-за гриппа и ОРВИ в Саратовской области, за сутки увеличилось в 2,5 раза - до 10. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования региона.

"В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыты детский сад поселка Модин Озинского района, 10 школ. <…> Частично закрыты 12 групп в 9 детских садах, 267 классов в 87 школах", - привели обновленные данные в министерстве.

По состоянию на 11 декабря были закрыты 4 школы и 284 класса в 81 школе. Кроме того, был закрыт детский сад и 16 групп в 9 детских садах, а также 12 групп в Петровском аграрно-технологическом техникуме.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, с 4 по 10 декабря в регионе зафиксировали более 21 тыс. случаев ОРВИ, темп прироста заболеваемости составил 11%. "Наибольшее число заболевших зарегистрировано в возрастной группе от 7 до 14 лет и среди взрослого населения", - добавили в управлении.