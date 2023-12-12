У берегов Мурманской области обнаружили микропластик из пяти городов США

Как сообщила участница экспедиции "Чистая Арктика - Восток-77" Оксана Толстых, частицы материала приносит в Баренцево море течение Гольфстрим

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Экспедиция Российской академии наук "Чистая Арктика - Восток-77" обнаружила у побережья Мурманской области микропластик из пяти городов США, а также из Великобритании, Норвегии и Исландии. Частицы пластика приносит в Баренцево море течение Гольфстрим, заявила в пресс-центре ТАСС участница экспедиции Оксана Толстых.

"Это загрязнение будет бесконечным. Это и Майами, и Вашингтон, и Нью-Йорк, и Бостон - я во всех этих городах была и видела, как это происходит. Поток мусора осознанно сбрасывается в ряде населенных пунктов. Это течение будет бесконечно обеспечивать перенос мусора к нам в Баренцево море. Проблема большая, проблема серьезная. Если мы не будем говорить об этом с больших площадок, то мы придем с вами к большой катастрофе, мы будем свидетелями этого", - сказала Толстых.

Как говорится в материалах экспедиции, из-за захоранивания мусора в Атлантическом океане течение переносит частицы микропластика к побережью Мурманской области из пяти крупных городов США: Майами, Вашингтона, Филадельфии, Нью-Йорка, Бостона, а также исландского Рейкьявика, британских Абердина и Эдинбурга и норвежского Бергена. Несколько лет назад ученые обнаружили микропластик в планктоне - это значит, что он уже содержится в самых низших уровнях пищевой цепочки, по которой он и доходит до человеческого стола. В основном пластик содержится в рыбе и морепродуктах, в особенности в устрицах и мидиях.

"По составу пластикового мусора мы можем увидеть, что преобладают отходы рыболовного промысла и судов. По происхождению пластика все довольно разнообразно: около 50% пластикового мусора - это пластик иностранного производства. По нашим подсчетам, лидирует Норвегия, также присутствуют Швеция, Финляндия, Великобритания, США и другие государства", - добавила участница экспедиции Мария Виноградская.

Ранее сообщалось, что участники экспедиции "Чистая Арктика - Восток-77" обратятся в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор с жалобой на сильное загрязнение микропластиком Баренцева моря у берегов Мурманской области. Об этом заявил начальник экспедиции, руководитель проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин.