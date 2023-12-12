Последние звонки пройдут в школах Подмосковья 24 и 25 мая

Точную дату каждая школа установит самостоятельно

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Даты проведения в следующем году последних звонков и выпускных определили для школ Московской области. Последний звонок прозвенит для одиннадцатиклассников 24 или 25 мая, а аттестаты они смогут получить 28 или 29 июня, сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Для выпускников Подмосковья последний звонок прозвенит с 24 по 25 мая, а выпускные вечера пройдут с 28 по 29 июня. Точную дату каждая школа установит самостоятельно", - привели слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной в сообщении.

В пресс-службе добавили, что период сдачи экзаменов начнется уже 23 мая. Школьники будут сдавать географию, литературу и химию.

Отмечается, что для получения аттестата одиннадцатиклассники должны сдать два предмета на ЕГЭ, девятиклассники - четыре предмета на ОГЭ.