Создатели сериала "Слово пацана" запустили сайт для помощи подросткам в трудных ситуациях

По данным пресс-службы Wink, отдельный раздел сайта проекта "Пацаны меняются" посвящен разбору действий персонажей сериала с точки зрения норм Уголовного кодекса РФ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. "Национальная медиа группа", "НМГ студия" и онлайн-кинотеатр Wink запустили социально-просветительский проект, направленный на помощь подросткам и их родителям в сложных ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе Wink.

Как пояснили в онлайн-кинотеатре, цель проекта "Пацаны меняются" - "помочь родителям и подросткам справиться с трудностями переходного возраста". "На примере сцен из сериала ["Слово пацана. Кровь на асфальте"] проект показывает зрителям, каковы могут быть последствия необдуманных действий, и рассказывает родителям, как вести себя в сложных ситуациях, связанных с девиантным поведением подростков", - говорится в сообщении.

На сайте проекта можно анонимно рассказать о трудной ситуации и получить ответ психолога, а отдельный раздел посвящен разбору действий персонажей сериала с точки зрения норм Уголовного кодекса РФ.

Сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", который вышел в онлайн-кинотеатрах 9 ноября, рассказывает о подростковых группировках в Казани времен перестройки. Он вызвал общественный резонанс - в частности, глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что подобные проекты романтизируют период истории, "связанный с появлением подростковых группировок", а уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец попросила Роскомнадзор проверить сериал на соответствие традиционным ценностям. В Роскомнадзоре позднее заявили, что проверка не выявила нарушений российского законодательства.