В Подмосковье открылся первый елочный базар

Всего в регионе будет работать более 250 точек продажи хвойных деревьев в 45 городских округах

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Первый из 250 елочных базаров Подмосковья открылся на территории городского округа Королев, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Сегодня в присутствии местных жителей и гостей мы торжественно открыли первый елочный базар на территории Московской области. Всего в регионе будет работать более 250 точек продажи хвойных деревьев в 45 городских округах. На елочных базарах будут представлены отечественные ели и сосны из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова.

Как уточнил замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Кирилл Григорьев, которого цитирует пресс-служба, в прошлом сезоне в Подмосковье было реализовано свыше 15 тыс. елей и сосен. В этом году специалисты ожидают не меньший спрос на хвойные деревья. Елочные базары оформлены в соответствии с региональным проектом "Зима в Подмосковье". Сезон продаж продлится до 10 января.

В пресс-службе добавили, что в рамках мероприятия ели были вручены членам многодетных семей и семьям участников СВО, для облегчения транспортировки деревьев жителям предоставили специальный транспорт. Кроме того, дети смогли посетить резиденцию Деда Мороза в Королеве и каток. Узнать, где в Подмосковье расположены точки продажи новогодних деревьев, можно на интерактивной карте и на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.