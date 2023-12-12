В Духовном управлении мусульман поддержали изучение арабского языка в российских школах

Как отметил первый зампредседателя ДУМ Дамир Мухетдинов, исламские вузы могут получить аккредитацию на подготовку преподавателей - специалистов по этому языку для госшкол

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Введение преподавания арабского языка в государственных школах России будет историческим решением, которое откроет для российских мусульман новые возможности и будет поддержано в исламском мире. Об этом сообщил первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, ректор Московского исламского института муфтий Дамир Мухетдинов на международной конференции "ХХ Фаизхановские чтения".

Выступая на форуме, глава Рособрнадзора Анзор Музаев коснулся вопроса возможного преподавания арабского языка в российских школах, отметив, что надзорное ведомство вместе с Минпросвещения сейчас анализируют востребованность данного предмета.

"Я считаю, что это исторический поворот, историческая возможность нам, российскому обществу, раз и навсегда ввести арабский язык в наши школы, чтобы у мусульман был выбор. Как правильно вы сказали, Анзор Ахмедович [Музаев], английский-то, может, ему [учащемуся] и никогда не пригодится в ауле, где-нибудь в Кабардино-Балкарии, в какой-нибудь деревушке Башкортостана, а арабский язык - язык Корана - ему близок для молитвы, для общения. Может, он видит свою карьеру будущую как дипломата в мусульманских странах", - сказал Мухетдинов.

Он отметил, что в 1990-е годы, когда имамы из России ездили учиться в Саудовскую Аравию, невозможно даже было себе представить, что арабский язык они смогут изучать в учебных заведениях у себя на родине.

"Казалось бы, английский язык зашел к нам раз и навсегда - мы идем в сторону западного мира со всеми его плюсами и минусами, а вот [все] исламское это <...> где-то там, в Средней Азии, <...> но своим - татарам, башкирам - уж им вряд ли это все [изучение арабского языка] нужно. <...> А теперь, как мы видим, это уже есть в качестве эксперимента - есть заявки, есть запросы, прорабатываются учебные пособия", - отметил замглавы ДУМ РФ.

Он добавил, что исламские вузы могут получить аккредитацию на подготовку преподавателей - специалистов по арабскому языку для государственных школ.