На Украине оповещения о воздушных тревогах перестали работать еще в нескольких городах

В Киевской областной военной администрации сообщили, что система оповещения не работает более чем в 75 населенных пунктах области

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Система оповещения о воздушных тревогах из-за сбоя в работе сотового оператора "Киевстар" перестала работать в Умани, Днепре, некоторых населенных пунктах Киевской области и частично в Черкассах. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось, что из-за сбоя в работе "Киевстара" в Сумах не включаются сирены тревоги. Об аналогичной проблеме также предупредили власти Борисполя под Киевом.

По информации издания, система оповещения перестала работать в Умани, Днепре, и во многих населенных пунктах Киевской области, среди которых Буча, Ирпень и Вишневое. Система также частично перестала работать в Черкассах.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что система оповещения не работает более чем в 75 населенных пунктах области. "Есть точечные отключения системы оповещения в Борисполе и еще в 75 населенных пунктах", - говорится в сообщении в Telegram-канале военной администрации. Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что абоненты в области будут получать сообщения о тревогах на мобильные телефоны, "если они находятся в радиусе действия любой станции мобильной связи".

Отключение сети "Киевстара" привело к многочисленным проблемам среди жителей Украины, это касается и мобильной связи, и доступа в интернет. В частности, отключилась система национального роуминга, начались сбои в работе сервисов крупнейших банков Украины - Приватбанка и Ощадбанка. Энергохолдинг "ДТЭК" предупредил об отключении части телефонных номеров, которые компания использовала для связи.

Проблемы у "Киевстара" начались после 08:00 мск. Сеть компании охватывает, по ее собственным данным, все регионы страны, она включает около 24,4 млн мобильных абонентов и более 1 млн пользователей широкополосного интернета.