"Почта России" изготовила тематические марки к 220-летию пожарной охраны Петербурга

Тираж составил по 72 тыс. штук четырех видов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Тематические почтовые марки в год 220-летия пожарной охраны Санкт-Петербурга и в преддверии Дня спасателя РФ изготовила "Почта России". Тираж составил по 72 тыс. штук четырех видов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

"В Главном управлении МЧС России по г. Санкт-Петербургу прошла церемония специального гашения марок, посвященных профессиям МЧС России. Сегодня они вышли в почтовое обращение. Тираж - 72 тыс. экземпляров каждого вида. Марки изготовлены Почтой России в год 220-летия пожарной охраны Санкт-Петербурга. Инициатором их создания выступило петербургское МЧС. Символично, что торжественное спецгашение прошло в преддверии Дня спасателя Российской Федерации", - говорится в сообщении.

На почтовых марках отображены четыре службы: кинологическая, пожарно-спасательная и авиационно-спасательная, государственная инспекция по маломерным судам. Дополнительно к ним Почтой России были изготовлены конверты первого дня, картмаксимумы и специальный штемпель. Он действует всего один день. Марки, погашенные в день их выпуска, становятся уникальными, представляют историческую ценность и особую ценность для филателистов, отметили в МЧС.

Первыми оттиск штемпеля на марки поставили заместитель начальника ГУ МЧС России по Петербургу Игорь Титенок и заместитель директора макрорегиона Северо-Запад Почты России Наталья Парфенова.

"Сегодняшнее мероприятие, несомненно, останется в памяти каждого из нас. Надеюсь, что данные почтовые марки займут достойное место в лучших филателистических коллекциях по всему миру и, конечно же, войдут в музейный фонд Пожарно-технической выставки имени Б. И. Кончаева - старейшего в нашей стране музея пожарного дела", - сказал Титенок.

О пожарной охране

Император Александр I подписал именной указ, в соответствии с которым 24 июня 1803 года на берегах Невы появилась первая профессиональная пожарная команда. Началом обучения специалистов в области пожарной безопасности стало открытие в 1906 году в Санкт-Петербурге Курсов пожарных техников. Первым обязательным учебником для слушателей заведения стала книга Н. П. Требезова "Пожарная тактика".

Сегодня преемником традиций по подготовке специалистов является Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. Президент России Владимир Путин в апреле 2022 года своим указом присвоил имя Героя России Е. Н. Зиничева, предыдущего министра МЧС России, погибшего при спасении человека, петербургскому вузу.

В арсенале нынешних пожарных - современная техника, усовершенствованная боевая форма, корабли и катера различного назначения, авиация и робототехника.