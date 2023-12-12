В Москве от гриппа привили более 7,6 млн человек

По результатам лабораторного мониторинга, за прошедшую неделю по-прежнему преобладают вирусы не гриппозной этиологии

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Более 7,6 млн человек сделали прививки от гриппа в Москве, уровень заболеваемости соответствует сезону. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве с началом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ усилен мониторинг за циркуляцией возбудителей гриппа, острых респираторных вирусных инфекций. На 49-й неделе 2023 года в Москве заболеваемость по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года. <…> В настоящее время в Москве за счет всех источников финансирования привито 7 675 884 человека (в том числе 1 321 143 ребенка), что составляет 60,7% от численности населения города", - говорится в сообщении.

По результатам лабораторного мониторинга, в структуре положительных находок пейзажа циркулирующих респираторных вирусов за прошедшую неделю по-прежнему преобладают вирусы не гриппозной этиологии. Вместе с тем остается высокой доля вирусов гриппа А (Н3N2).

Вакцинация в медицинских организациях Департамента здравоохранения Москвы завершается.

"В период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики: сократите время пребывания и пользуйтесь маской в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте; избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют; регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта; промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта; регулярно проветривайте, делайте влажную уборку, увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь; ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и другое); по рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет", - добавляется в материале.