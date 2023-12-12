Ирландия сократит размер пособий беженцам с Украины в шесть раз

Размер выплачиваемых государством детских пособий останется прежним

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Правительство Ирландии объявило о предстоящем сокращении пособий, которые получают беженцы с Украины. Как сообщает Ирландская телерадиовещательная компания (RTÉ), в начале 2024 года его размер должен уменьшится почти в шесть раз - с €220 в неделю до €38,8 в неделю.

На эти средства могут претендовать те беженцы, которым государство предоставляет жилье, и в этом отношении правила также будут ужесточены. Вновь прибывшие в Ирландию украинские беженцы смогут пользоваться государственным жильем лишь в течение 90 дней. Одновременно с этим ирландские власти должны будут активизировать усилия, направленные на оказание украинцам помощи в поиске работы. Размер выплачиваемых государством детских пособий останется прежним.

Представители ирландской оппозиции и правозащитных организаций резко раскритиковали изменения, заявляя, что число бездомных среди беженцев увеличится, а получаемых им по новым правилам средств не хватит для покрытия базовых нужд.