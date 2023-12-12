В Чувашии ввели выплату в размере 150 тыс. рублей участвующим в спецоперации иностранцам

Средства на эти цели будут выделены из резервного фонда кабинета министров республики

ЧЕБОКСАРЫ, 12 декабря. /ТАСС/. Иностранцы, заключившие в Чувашии контракт о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции, получат единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Минтруда республики.

"Принято [решение] расширить категорию участников специальной военной операции. Иностранные граждане, заключившие с 1 сентября 2023 года контракт о прохождении военной службы через военный комиссариат Чувашской Республики или пункт отбора на военную службу по контракту города Чебоксары <…>, смогут получить поддержку от республики в виде единовременной выплаты в размере 150 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

Соответствующие изменения внесены в указ главы региона "О единовременной денежной выплате участникам специальной военной операции". Кроме того, в указанном документе исключается привязка к месту проживания для мобилизованных, добровольцев и заключивших контракт в Чувашии для участия в спецоперации. "Контракт должен быть подписан с военным комиссариатом Чувашской Республики или пунктом отбора на военную службу по контракту независимо от места проживания", - поясняют в министерстве.

Уточняется, что средства на данные цели будут выделены из резервного фонда кабинета министров республики. В ноябре глава Чувашии Олег Николаев подписал указ об увеличении размера единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт для участия в спецоперации, с 50 тыс. до 150 тыс. рублей.