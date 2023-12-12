Самолет авиакомпании Utair из Уфы в Екатеринбург вылетел с задержкой более 10 часов

По данным прокуратуры, задержка произошла по технической причине

УФА, 12 декабря. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Utair из Уфы в Екатеринбург вылетел с задержкой более 10 часов по технической причине, сообщается в официальном Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"Авиарейс UT 1106 вылетел по маршруту Уфа - Екатеринбург в 17:19 мск. Задержка составила 10 часов 14 минут. На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, задержка произошла по технической причине.