На Украине побили два рекорда потребления электричества за нынешний отопительный сезон

Умное потребление поможет сбалансировать энергосистему и избежать плановых отключений, объяснил премьер Денис Шмыгаот

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Украинцы побили уже два рекорда потребления электроэнергии в нынешнем отопительном сезоне, поэтому местные власти снова призвали жителей страны экономить электричество, чтобы избежать отключений. Об этом сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.

"В сети появляется дефицит мощности, который вынуждены компенсировать привлечением аварийной помощи от наших соседей. К сожалению, мы уже побили два рекорда потребления за отопительный сезон. Самыми высокими показатели были 7 и 11 декабря", - написал он в Telegram-канале. Премьер призвал украинцев экономить электроэнергию, особенно в пиковые вечерние и утренние часы. "Умное потребление поможет сбалансировать энергосистему и избежать плановых отключений", - отметил он.

11 декабря украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что генерация электроэнергии на Украине пятый день подряд не покрывает потребление, страна вынуждена привлекать аварийную помощь из-за рубежа.

Украина, где из-за похолодания резко возросло потребление электричества, ранее начала обращаться к Польше, Румынии и Словакии за аварийной помощью для поддержания баланса в своей энергосистеме. Энергетики призывают сограждан экономить электроэнергию и не включать в пиковые часы мощные приборы. С аналогичным призывом премьер обратился и к бизнесу: он призвал магазины приглушить подсветку вывесок и витрин, а предприятия - пересмотреть свои производственные процессы с точки зрения энергоэффективности.