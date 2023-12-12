Калмыцкий вуз возобновит программы летних лагерей со студентами из Китая в 2024 году

В вузе это считают стратегически важным аспектом международного сотрудничества, который позволяет экспортировать российские технологии за рубеж

ЭЛИСТА, 12 декабря. /ТАСС/. Калмыцкий государственный университет (КалмГУ) в 2024 году активизирует после трехлетнего перерыва программы летних студенческих лагерей и фестивалей с участием студентов Китая. Об этом сообщил ТАСС ректор КалмГУ Бадма Салаев по итогам рабочей поездки в Китайскую Народную Республику.

"В 2024 году мы восстановим программы летних студенческих лагерей и фестивалей с участием студентов наших вузов-партнеров из Китая, прерванные с начала пандемии коронавируса. К нам в Элисту в летний языковой лагерь приедут первокурсники-русисты и осенью - группа молодых людей для обучения русскому языку. Планируем организовать обмены лидерами студенческих объединений и творческих студий для участия в международных молодежных и культурно-творческих мероприятиях", - сказал ректор.

Решение было принято на заседании попечительского совета Института Конфуция во главе с ректором Университета Внутренней Монголии (УВМ) КНР, председателем попечительского совета Институтов господином У Лиминь и руководством их подразделений. По словам ректора, взаимодействие КалмГУ с партнерскими вузами Китая затрагивает самые разные направления образовательной, научной и культурной деятельности. Это студенческие и академические обмены, работа Института Конфуция, Центра русского языка и культуры, научные и образовательные стажировки преподавателей и студентов, создание центров языка и культуры на площадках вузов-партнеров и другие формы сотрудничества.

"История научно-образовательного взаимодействия между КалмГУ и китайскими вузами начинается с 1999 года, когда впервые в рамках реализации программы "Регионоведение" мы ввели преподавание китайского языка. Нашими партнерами сегодня стали 13 университетов Китая, и взаимоотношения будут только укрепляться", - добавил Салаев.

Институт Конфуция на базе КалмГУ - это образовательный и культурно-просветительский центр, направленный на популяризацию китайского языка и культурного наследия Китая, он создает благоприятные условия для межкультурного взаимодействия - диалога Китая и России.

За последние пять лет число зарубежных студентов в КалмГУ увеличилось на треть. В вузе это считают стратегически важным аспектом международного сотрудничества, который позволяет экспортировать российские технологии за рубеж.