Ожидание водителей фур на границе Литвы и Белоруссии превысило пять суток

Самая большая очередь образовалась на наиболее востребованном КПП в населенном пункте Медининкай

ВИЛЬНЮС, 12 декабря. /ТАСС/. Около 1 600 фур простаивают в ожидании на границе Литвы и Белоруссии, на некоторых переходах водителям придется ждать пропуска более пяти суток. Об этом сообщается на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов (КПП) Литвы, где информация размещается в режиме реального времени.

По состоянию на 18:00 (19:00 мск), на четырех действующих КПП для автомобильного транспорта скопилось 1 589 большегрузов. Время пропуска варьируется от 59 до 128 часов.

Самая большая очередь образовалась на наиболее востребованном КПП в населенном пункте Медининкай (минское направление), где в 128-часовом ожидании простаивают 640 грузовиков. Меньше всего машин (260 фур) стоит на КПП в населенном пункте Лаворишкес (направление на Полоцк). Им предстоит ждать 59 часов.

В выходные максимальное ожидание на КПП составляло 110 часов. Обычно с началом рабочей недели очередь сокращается, но на этот раз так не произошло. Такие очереди фур на въезде из Литвы в Белоруссию являются максимумом текущего года.