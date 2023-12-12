ЮНИСЕФ призвал выделить $9,3 млрд для помощи детям в 2024 году

Согласно планам организации, в рамках программы "Гуманитарная помощь детям", в 2024 году число вакцинированных от кори детей должно достичь 17,3 млн, 19,3 млн планируется предоставить доступ к образованию, а 52,4 млн человек - к воде

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выступил с призывом выделить в 2024 году $9,3 млрд на поддержку около 94 млн детей по всему миру, которых коснулся гуманитарный кризис. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.

"В ответ на вызывающий тревогу рост числа детей, столкнувшихся с беспрецедентными гуманитарными кризисами во всем мире, ЮНИСЕФ обратился с призывом об экстренной финансовой помощи в размере $9,3 млрд как минимум для 93,7 млн детей в 155 странах", - указывается в тексте.

Согласно планам ЮНИСЕФ в рамках программы "Гуманитарная помощь детям", на следующий год число вакцинированных от кори детей должно достичь 17,3 млн, 19,3 млн планируется предоставить доступ к образованию, а 52,4 млн человек - к воде.

Пять самых крупных призывов о помощи касаются Афганистана, которому необходимо выделить $1,44 млрд, сирийских беженцев и других уязвимых групп населения, Судана, Демократической Республики Конго, а также Украины и мер в отношении украинских беженцев, требующих, по оценкам фонда, финансирования в размере как минимум $580 млн.