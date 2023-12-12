Число больных COVID-19 в Волгоградской области выросло в 5,4 раза за месяц

При этом, по данным оперштаба за период с 6 по 12 ноября, диагноз подтвердился у 106 человек

ВОЛГОГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. Число заболевших COVID-19 в Волгоградской области за месяц выросло более чем в пять раз - до 578, следует из данных, опубликованных региональным оперштабом.

"По данным лабораторного центра Роспотребнадзора за минувшую неделю (период с 4 по 10 декабря), диагноз подтвердился: 578 человек", - говорится в сообщении. При этом, по данным оперштаба за период с 6 по 12 ноября, диагноз подтвердился у 106 человек.

За весь период пандемии в регионе зарегистрировано более 276 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 268 тыс. пациентов. По данным Роспотребнадзора по Волгоградской области, в регионе продолжает циркулировать геновариант COVID-19 "омикрон".

Как ранее сообщил руководитель облздрава Анатолий Себелев, в регионе достаточно мест для стационарного лечения пациентов с сезонными заболеваниями, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки возможно его увеличение до 8 тыс. коек. Кроме того, в инфекционных стационарах сформирован трехмесячный запас необходимых медикаментов для лечения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции по различным группам препаратов, создан лекарственный резерв для амбулаторного лечения.