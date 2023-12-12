Муниципальные объекты теплоснабжения Ярославской области перейдут в региональное ведение

Это подразумевает проект закона, разработанный правительством области, о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 декабря. /ТАСС/. Имущество 18 муниципальных предприятий тепло- и водоснабжения Ярославской области перейдет в региональную собственность, что повысит их эффективность. Это подразумевает проект закона, разработанный правительством области, о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти в сфере теплоснабжения, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Проект закона подготовлен по поручению губернатора области Михаила Евраева. Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2024 года. После этого начнется процесс реорганизации, в ходе которого имущество 18 муниципальных предприятий тепло- и водоснабжения перейдет в региональную собственность", - говорится сообщении.

В свою очередь, Евраев пояснил, что централизация предприятий данной сферы позволит комплексно подходить к решению вопросов по модернизации сетей и котельных, формированию единой тарифной политики и реализации инвестиционных программ, что повысит надежность и качество тепло- и водоснабжения в регионе.

"Речь идет о наведении порядка в сфере тепло- и водоснабжения. У нас огромное количество муниципальных предприятий, которые находятся в тяжелейшем финансовом состоянии, с серьезным долговым бременем. Более того, они продолжают своей текущей деятельностью генерировать убытки. У нас таких предприятий быть не должно", - добавил губернатор, его слова приводятся в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, планируется создать четкую программу реализации закона по каждому муниципальному району. В частности, для осуществления поставленных задач в феврале 2024 года будет сформирован координационный совет по реализации полномочий в сфере теплоснабжения.

Кроме того, для покрытия задолженности убыточных предприятий перед поставщиками ресурсов правительство области органам местного самоуправления предоставит региональные бюджетные кредиты, рассчитываться по которым они будут за счет реализации муниципального имущества в ходе приватизации.