Ректор Гарварда сохранит свой пост несмотря на обвинения в антисемитизме

В университете убеждены, что с Колдин Гэй во главе Гарвард продолжит выполнять свою миссию, которая заключается в "распространении знаний, исследований и открытий, которые позволят решить глубокие социальные проблемы и будут способствовать конструктивным обсуждениям"

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Колдин Гэй сохранит пост ректора Гарвардского университета, несмотря на критику, которой подвергли ее выступление на слушаниях в Конгрессе США, посвященных проявлениям антисемитизма в учебном заведении. Такое решение приняли члены "Гарвардской корпорации".

"Как участники "Гарвардской корпорации", мы сегодня подтверждаем, что поддерживаем дальнейшее руководство ректором Гэй Гарвардским университетом. В ходе обстоятельных обсуждений мы вновь убедились, что ректор Гэй - правильный лидер, который поможет нашему сообществу исцелиться и справиться с наисерьезнейшими социальными проблемами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте университета.

Его авторы убеждены, что с Колдин Гэй во главе Гарвард продолжит выполнять свою миссию, которая заключается в "распространении знаний, исследований и открытий, которые позволят решить глубокие социальные проблемы и будут способствовать конструктивным обсуждениям".

Гэй в 1992 году получила высшее образование в области экономики в Стэнфордском университете (штат Калифорния). В 1998 году получила в Гарварде степень кандидата наук в сфере государственного управления, с 2006 года преподавала в этом университете. В 2018 году Гэй была назначена деканом крупнейшего в Гарвардском университете факультета искусств и наук, к которому относятся порядка 30 кафедр, специализирующихся на искусстве, гуманитарных и общественных науках, естественных, технических и прикладных дисциплинах. В декабре 2022 года стало известно о назначении Гэй на пост ректора.

Ранее главы ряда крупных американских университетов, в том числе и Гэй, выступили на специально организованных в Конгрессе США слушаниях в связи с участившимися случаями антиизраильских выступлений. Американские законодатели остались недовольны тем, что ректоры Пеннсильванского и Гарвардского университетов и Массачусетского технологического института на слушаниях "не внесли ясности в приверженность защите уязвимых студентов в кризисный момент", и в общем письме, направленном в пятницу в упомянутые учебные заведения, потребовали "немедленно сместить каждого из ректоров с их позиций", а также направить план по защите еврейских и израильских студентов.

Вскоре после этого ректор Пенсильванского университета Лиз Мэгилл подала в отставку со своего поста.